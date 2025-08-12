ロックバンドAURAのボーカリスト「みんなのれっず」で知られるREDZ（58）が11日、インスタグラムを更新。メジャーデビュー前の原宿歩行者天国でのライブの様子を公開した。REDZは「今朝、フリースタイルプロモーションの筧（カケヒ）さんに頂いた写真です。1989．8．20原宿歩行者天国」とつづり、原宿歩行者天国での様子を公開。そして「ホコ天やるからには目立ってなんぼ。このバックドロップ（旗）、確か場所取りも兼ねて真夜中