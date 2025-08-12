俳優三田寛子（59）が11日、インスタグラムを更新。ハワイの観光名所「ダイヤモンドヘッド」に登ったことを報告した。三田は「今日は山の日」と書き出し、「ある日ハワイのダイアモンドヘッドへ夜明け前から登り始め頂上について日の出を拝める事ができました」と明かし、ダイヤモンドヘッドの山頂での笑顔ショットを公開した。続けて「はなまるマーケットのレギュラーをやらせて頂いて岡江久美子さんから色々なことを教わった