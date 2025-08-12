ケツメイシのリーダー大蔵（49）が11日、インスタグラムを更新。新しい家族を紹介した。大蔵は「ご縁があって、ウタと同じ血統の子と出会うことが出来ました」と書き出し、4月に亡くなった愛犬ウタと同じ血統の子との出会いを報告。そして「流石に色々と悩みましたが、家族に迎え入れることになりました。ウタ師匠の弟子が増えました」と明かした。続けて「名前は、Lotta（ロッタ）といいます。※Lottaは『めぐり合わせ』を意味す