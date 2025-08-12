楽天ペイで提供されている「熱中症のほけん」サービス（写真：筆者撮影）【画像あり】意外とカンタン！「PayPay」「d払い」「楽天ペイ」のここをポチれば熱中症保険に加入できる連日の猛暑により、多くの都道府県で熱中症警戒アラートが発表されることが常態化している日本列島。熱中症による救急搬送者数も増えていることから、その対策として短期保険に加入する人が増えているという。とくに注目されているのが、日常的に使って