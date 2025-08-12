事故から40年死者520名、生存者4名。1985年8月12日に発生した日航機123便墜落事故の死傷者数は、2025年現在も日本の航空機事故でワースト、単独機での事故としては世界でワーストである。事故としては1件でも、そこには524名の死傷者とその身内、さらには関係者たちの物語が存在するのだ。【写真】険しい山を越えて事故現場へ進む人たち…たどり着いた先には凄惨な光景が広がっていた事故から1年後の1986年、「週刊新潮」はあ