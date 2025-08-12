日航ジャンボ機が群馬県御巣鷹山に墜落したのは1985年8月12日。奪われた520名の命の中に「上を向いて歩こう」などの曲で知られる歌手の坂本九さんがいた。最愛の夫を失った女優・柏木由紀子さん（77）が語る、遺族としての40年。＊＊＊【写真を見る】「77歳」とは思えない美貌とスタイル！柏木由紀子さんの現在の姿事故から4日後、ようやく夫と対面時がたてば解決する――。そう慰めてくれる人の言に、柏木さんは憤りを覚