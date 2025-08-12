今日8月12日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「双子＆三つ子が大集合！フシギな人生SP」。双子6組、三つ子1組、計15名が並ぶゲスト席を見渡した明石家さんまは「大人数っちゃ大人数、少人数っちゃ少人数(笑)」と不思議な光景に面食らってしまう。トークテーマ「ちょっと特殊かも!? 双子・三つ子あるある」では、元サッカー選手の双子姉妹・大竹七未と三浦夕魅やザ・たっちが「ほかの双子より自分たち