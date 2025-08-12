第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大が１１日、長野・菅平高原合宿で恒例の坂トライアルを行った。小雨が降る中、午前６時１５分にスタート。１８キロを設定ペースで集団で走り、残り３キロ地点から競走。標高１３２２メートルから同１５３５メートルメートルまで標高差２１３メートルを全力で駆け上がり、心肺機能を限界まで追い込んだ。「心臓が口から飛び出そうになる」と選手が口を