◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦東海大熊本星翔１０―７北海（１１日・甲子園）豪雨で被害を受けた故郷に白星を届けた。東海大熊本星翔が北海（南北海道）との打撃戦を制し、４度目の出場で待望の甲子園初勝利。大雨で応援団が到着できない中、兄弟校・東海大大阪仰星の奏でる応援曲に乗って聖地１勝をもぎ取った。雨空の甲子園に、東海大熊本星翔の校歌が響き渡った。４度目の出場で、待望だった甲子園