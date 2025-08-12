auやUQモバイルが「Android eSIM転送」機能に対応！Pixel 9シリーズやGalaxy S25などで利用可能KDDIおよび沖縄セルラー電話が携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」において「Android eSIM転送」機能（以下、eSIM転送）が利用できるようになったとお知らせしています。対応機種は「Pixel 9a」および「Pixel 9」、「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」、「Galaxy S25」、「Galaxy S25 Ultra」、「Galaxy