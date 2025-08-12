◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽２回戦高川学園８―５未来富山（１１日・甲子園）高川学園（山口）は雨の影響で甲子園入りが遅れた応援部隊が着いた瞬間、４番の遠矢文太捕手（３年）に勝ち越し３点二塁打が飛び出すミラクル。未来富山のプロ注目左腕・江藤蓮（３年）を攻略し、４年ぶりの勝利を挙げた。力強い応援が、快打には欠かせなかった。３―３と同点の４回２死満塁だ。高川学園の主砲・遠矢文太は気合