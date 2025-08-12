米大リーグが１１日（日本時間１２日）、先週（４日から１０日）の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグはツインズのルーク・キーシャル内野手、ナ・リーグはブルワーズのアイザック・コリンズ外野手とそろって新人選手が選出された。キーシャルは５試合に出場して打率４割５分５厘、２本塁打、１０打点。コリンズは６試合に打率４割７分６厘、２本塁打、８打点。１０日メッツ戦のサヨナラ本塁打が高く評価された模様だ。候補に入っ