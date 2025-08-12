【ニューヨーク共同】週明け11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前週末比200.52ドル安の4万3975.09ドルで取引を終えた。7月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えて様子見姿勢が強まり、持ち高調整の売り注文が優勢だった。米労働省は12日、消費者物価指数を発表する。米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げを決める材料となるかどうかを見極めようと、積極的な買い注文を手控える動きが投資家