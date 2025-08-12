サッカーJ1リーグは、9日（土）〜11日（月）に第25節の10試合が行われました。首位が入れ替わった今節。鹿島アントラーズがFC東京を破り、連勝で首位浮上。柏レイソルも湘南ベルマーレに完封勝利で2位に順位を上げました。前節まで首位で7戦無敗だったヴィッセル神戸は、FC町田ゼルビアに敗れ3位転落。一方の町田は6連勝とし、首位と勝ち点差『4』の5位に浮上し優勝争いへ。首位鹿島から6位サンフレッチェ広島までの勝ち点差は『4