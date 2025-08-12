夏帆と竹内涼真がW主演を務める10月期のTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に中条あやみが出演することが発表された。 参考：夏帆×竹内涼真が夫婦役でW主演『じゃあ、あんたが作ってみろよ』10月期TBSで放送決定 本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてき