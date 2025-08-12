º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌ±¼çÅÞËö´ü¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¡££¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢¼¡¤ÎÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤òÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç°·¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÁíºÛ¤ò°ú¤­¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤âÌµ½ý¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ë°©Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¡¢£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î»¿ÈÝ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²áÈ¾¤¬»¿À®¤¹¤ì¤ÐÁíºÛ