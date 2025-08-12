サッカーJ2リーグは、9日（土）〜11日（月）に第25節の10試合が開催されました。前節無敗記録が『15』でストップした首位水戸ホーリーホックは、モンテディオ山形に勝利。勝ち点を51に伸ばし、2位以下との差を縮ませず。ジェフユナイテッド千葉は、RB大宮アルディージャを破り2位キープ。徳島ヴォルティスはベガルタ仙台に勝利し3位浮上。V・ファーレン長崎も北海道コンサドーレを破り、4位に順位を上げました。首位水戸が頭一つ抜