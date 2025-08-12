清原果耶が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』第7話の場面写真が先行公開された。 参考：『初恋DOGs』清原果耶にライバル出現で急展開へナ・イヌのあまりにも直球な愛の言葉 本作は、TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作を務める、愛犬同士の一目ぼれから始まるラブストーリー。 清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌演じる動物しか愛せないこ