西武・外崎修汰内野手（３２）が１１日の楽天戦（ベルーナ）延長１０回に殊勲のサヨナラ打を放ち、試合を決めた。チームは実にＤｅＮＡ戦（横浜＝６月１７〜１９日）以来、１３カードぶりの勝ち越しを決め４位・楽天とのゲーム差を「１・５」に詰めた。西口監督は外崎について「ずっと出ていない時もしっかりライトやセカンドなど他のポジションの練習もしたり、打つ方もしっかり振り込んでいた。そういう地道な努力の成果が出