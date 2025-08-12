この日のスタメン表を見た瞬間、思わず眉をひそめた。2025年８月10日、FC東京対鹿島アントラーズ戦の取材をするために味の素スタジアムに向かった。電車移動中に両チームのスターティングメンバーを確認して気づいたのは、両チームの10番がベンチスタートという事実だ。サッカーにおける10番はいわゆるエースナンバー。攻撃をけん引し、チームを勝利に導く役割が求められる背番号だ。しかし、この一戦のキックオフ時、ピッチ