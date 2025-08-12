第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）は12日、第7日の2回戦3試合が行われる。▽第1試合（8・00）聖光学院（福島）―山梨学院聖光学院は5試合で13盗塁と機動力が光った。山梨学院は2年生怪物・菰田の投打での活躍に期待が高まる。▽第2試合（10・30）岡山学芸館―松商学園（長野）岡山学芸館のエース・青中は岡山大会4試合に先発し3完投。松商学園は長野大会で無失策と堅守が持ち味。▽第3試合（13・00）尽誠学園（