セ５位の広島は９連戦中の７試合目となる１１日の阪神戦（マツダ）が雨天中止となった。７月４勝１６敗３分けと苦しい時期を経て、８月は５勝４敗と一進一退。負債を一気に返上とまでは至っていないが、後半戦でも新井貴浩監督（４８）は、将来のチームを強化も見据え、その下地作りにも精を出している。それは選手のみならず、指導者もしかりだ。３年目の今季は開幕時に２人の投手コーチの役割をチェンジ。永川勝浩コーチ（４