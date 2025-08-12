元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも！？今日の開運最強有名人、第2位は9月13日生まれの森田望智（28）！哲学の思想に触れることで成功に導かれる人生！運気の流れとしては「純粋さ」がキーワードなので、ストレートな愛情表現をすると好感度がアップしそう。第1位に選ばれたのは3月29