「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）ホースマンには感謝が尽きない馬がいる。札幌記念にケイアイセナで挑む佐々木剛助手（栗東・平田）にとっては、セナの母に当たるケイアイガーベラが特別な存在だ。感謝の思いがあふれ、現役引退後は北海道新冠町の隆栄牧場（現在は新冠橋本牧場で繋養中）へ何度も足を運んだ。「自分の厩務員人生に自信を与えてくれた存在でした。答えが分からないなかでもそれなりの結果を得ることができて