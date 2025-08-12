千葉県船橋市の地場産品をＰＲするキャラクター「目利き番頭船えもん」が「大番頭」に昇進した。市役所で４日、昇進式が行われ、松戸徹市長が辞令を交付した。船えもんは、江戸時代の「船橋宿」から時空を超えてやって来たとされ、市内で作られた加工食品や工芸品などから選定された商品「ふなばしセレクション」をイベント会場でＰＲしてきた。ただ、市非公認キャラクター「ふなっしー」に比べると地味な印象で、全国的な