「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）サマー２０００シリーズの最重要レースであり、秋のＧ１戦線を見据える有力馬の参戦もある北都のスーパーＧ２。今年、主役を張るのはデータ班もイチ推しのステレンボッシュだ。今春はやや精彩を欠いたが、メンバー唯一のＧ１馬がここで貫禄の走りを見せ、実りの秋へとつなげたい。▼傾向（過去１０年）超一流馬の出走もある夏の大一番。ここをステップに秋のＧ１戦線で活躍する馬も多い