「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）サマー２０００シリーズの最重要レースであり、秋のＧ１戦線を見据える有力馬の参戦もある北都のスーパーＧ２。今年、主役を張るのはデータ班もイチ推しのステレンボッシュだ。今春はやや精彩を欠いたが、メンバー唯一のＧ１馬がここで貫禄の走りを見せ、実りの秋へとつなげたい。昨年の桜花賞馬ステレンボッシュが、デビューの地・札幌へ２年ぶりに凱旋。Ｇ１タイトルを引っさげて、スー