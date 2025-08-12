会議が多い割に何も決まらない……。時間だけが過ぎてしまう「無駄な会議」について投稿が寄せられた。東京都の60代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収800万円）は、“夢語り”ばかりの社長に辟易している。その会社の会議は「社長の独演会」と化しているようだ。内容は「数億のプロジェクト、ドバイでビジネス、ユニコーン上場」と壮大だが、「夢を達成するのに何をすべきか会議で何も決まらない」と、女性は明かす