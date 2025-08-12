気象台は、午前5時58分に、大雨警報（浸水害）を西ノ島町、隠岐の島町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・西ノ島町、隠岐の島町に発表 12日05:58時点西部では、12日夕方まで土砂災害に警戒してください。隠岐では、12日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■益田市□大雨警報・土砂災害12日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■大田市□大雨警報・土砂災害