モデルの「みりちゃむ」こと大木美里亜（23）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿が透けるサウナショットを公開した。みりちゃむは「人生三度目のサウナ」と報告し、黒のビキニ水着が透けて見える3枚の写真をアップ。「暑いの好きじゃないから向いてないかもと思ってきた笑」とつづった。この投稿にフォロアーからは「ベッピンさん」「みりちゃんとても可愛い」「マジめちゃキレイで」「色気出まくってる」「セクシ