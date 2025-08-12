MLBでのキャリア再生の道を失いかけているウリアス(C)Getty Imagesメジャーリーグでも異彩を放った“問題児”の動静が注目されている。現地時間8月1日、全米野球記者協会のメンバーで、ベネズエラの著名ジャーナリストであるフアン・ベネ氏は、23年9月から制限リスト入りして出場停止となっていたフリオ・ウリアスに「日本の2球団が興味を示している」と伝えた。【動画】変幻自在の投球！ ウリアスの圧巻奪三振シーンをチェック