歌手の相川七瀬（50）が11日までにインスタグラムを更新。浴衣姿を公開した。相川は「先日、第13回中野駅前大盆踊り大会にお邪魔してきました」と報告。紺地に赤い花などが描かれた浴衣姿を公開した。そして「北海道公演のあとで体調が不安定で心配していましたが、奥の方までぎっしりのオーディエンスの皆様に歓声で支えてもらいました！！とても盛り上がりパワーもらいました！！ありがとうございました」と感謝をつづった。こ