俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月スタート毎週火曜後10：00）の新たなキャストとして、中条あやみの出演が決定した。【写真】リアル…！夏帆＆竹内涼真のラブラブショット原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子氏による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次