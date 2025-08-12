女優の片岡凜（21）が11日までに、インスタグラムを更新。電車での出来事を明かした。片岡は「電車で隣の学生がじっとスマホ見てて、横目で見たら私のインスタだった。握手すればよかった」とつづり、最新ショットを公開した。続けて「皆さまお盆休みですか？私はお仕事です。下半期は作品が重なっていたりまた撮影が続きますが、体調に気をつけて頑張ります。来年は沢山作品が公開されますので楽しみにして下さい」と今後のスケジ