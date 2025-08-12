女優の仲里依紗のレディー・ガガのライブ参戦姿が話題となっている。仲は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「メイクアップしてライブ参戦」と記し、シンガポールで開催されたレディー・ガガのライブに、衣装やメイクでガガになりきったコスプレをして、妹や友人と参戦したショットをアップした。この投稿には、「お見事里依紗ちゃんとガガ様の見分けがつきません」「天才すぎる」「最高すぎます」「さすが熱烈ファ