5月、記者会見するEUのカラス外交安全保障上級代表＝ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）の外相に当たるカラス外交安全保障上級代表は11日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザで、中東の衛星テレビ、アルジャジーラのアナス・シャリフ記者らを殺害したことについて「EUは非難する」との声明を出した。カラス氏は、シャリフ氏らがイスラム組織ハマスの戦闘員だったとイスラエルが主張している