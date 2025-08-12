アメリカのトランプ大統領は首都ワシントンの治安対策を強化するため、州兵を派遣し、地元警察を連邦政府の指揮下に置くと表明しました。アメリカトランプ大統領「首都を犯罪や流血、混乱などから救うための措置を発表する。ワシントンの解放の日だ」トランプ大統領は11日、首都ワシントンについて「犯罪緊急事態」を宣言しました。州兵を投入して治安維持にあたるほか、地元警察を連邦政府の指揮下に置いて、犯罪対策の強化やホ