12日も午前を中心に各地で雨が強まり、特に長崎県では朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。今後の雨の見通しです。北陸や山陰など日本海側では午前を中心に雨の強まる所があるでしょう。夕方になると西日本の雨雲は弱まりますが、東海や関東では雷雨になる所がありそうです。予想される雨の量は北陸や東海で100ミリなどとなっていて、特に長崎県では朝にかけて、線状降水帯が発生し、災害発生の危