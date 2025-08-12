北朝鮮全域が記録的な猛暑、韓国語でいう「爆炎（ポギョム）」が続くなか、炭鉱現場で労働者たちが次々と倒れる深刻な事態が続いている。坑道内部の温度は猛暑日に40度を超え、換気もほぼない過酷な環境だ。酸素不足と熱中症が頻発し、疲労困憊の労働者は倒れてもなお作業に戻らざるを得ない。これは北朝鮮当局による極限の搾取と人権軽視の実態を象徴している。7日、デイリーNKの咸鏡北道（ハムギョンブクト）の情報筋は「オンソ