イチロー氏がアメリカで銅像になることについて触れました。マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏は01年シアトル・マリナーズに移籍すると、メジャー初年度は打率.350、242安打、56盗塁の成績で首位打者、最多安打、さらには盗塁王を獲得。新人王とMVPを同時受賞する衝撃のデビューを果たします。その後もルーキーイヤーから10年連続で200安打を達成するなど、19年間で通算3089安打、打率.311を記録。04年に残