◇セ・リーグ中日2―0巨人（2025年8月11日東京D）帰ってきた新守護神が偉業を達成した。中日・松山が、2―0で迎えた9回を3者凡退に抑え、自身初の30セーブ目をマーク。育成ドラフト出身ではロッテ・西野（14、15年）以来2人目で、セ・リーグでは史上初の快挙を成し遂げた。「30セーブするために来ていないので。まだまだ通過点。うれしいのはうれしいけど、次の登板に向けて準備してやっていきたい」敵地のマウンドに