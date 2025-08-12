雨が間断なく降り続き、広島の本拠地での阪神戦は午後2時15分に今季6度目の中止が決まった。先発が予定されていた遠藤は室内練習場でシート打撃に登板するなどして調整。秋山、矢野、佐々木、前川相手に投げ「試合感覚をなくさないようにと思って。空振りが取れたし、どの球種も強さを出せたと思う」と汗を拭った。中止に伴い、ローテーションを再編。10日の中日戦で5回4失点だった玉村が出場選手登録を抹消されたことで、遠藤