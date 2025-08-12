◇パ・リーグオリックス5―3ロッテ（2025年8月11日ZOZOマリン）敵地に咆哮（ほうこう）をとどろかせた。育成出身で3年目のオリックス・才木が2点リードの延長10回を締め、プロ初セーブ。アウト全てを三振で奪う、持ち味が凝縮されたマウンドだった。「チーム（今季）100試合目の区切りでセーブできたので、うれしい。腕を振るしかないと思って投げた」6月14日に今季初昇格し、既に昨季を超える18登板。暴投による決勝