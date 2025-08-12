【ニューヨーク＝小林泰裕】１１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比２００・５２ドル安の４万３９７５・０９ドルだった。米国のインフレ（物価上昇）への警戒感から２営業日ぶりに値下がりした。米ＣＮＢＣによれば、１２日に発表される７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びは６月から上昇すると見込まれている。インフレが再燃し、企業業績の重荷になるとの懸念からＩＴ大手セールスフォ