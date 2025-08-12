アメリカのトランプ大統領は11日、15日に行う予定のロシアのプーチン大統領との会談後に、ウクライナのゼレンスキー大統領に電話すると明らかにしました。トランプ大統領「プーチン大統領と会談し、彼の考えを聞くつもりだ。もし公正な取引ならEUやNATOの首脳、ゼレンスキー大統領に明らかにする。敬意を払い、まずゼレンスキー氏に電話をする」トランプ大統領は11日、アラスカ州で15日に予定しているプーチン大統領との会談につい