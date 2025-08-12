ドイツ政府は、ウクライナで続く戦争の解決に向け、ヨーロッパ各国の首脳らが13日にオンライン会議を開くと発表しました。アメリカのトランプ大統領らとも意見交換します。ドイツ政府は、アメリカとロシアの首脳会談に先立って、13日にオンライン会議を開くと発表しました。会議には、ウクライナのゼレンスキー大統領やドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ポーランド、フィンランドの首脳やEU、NATOの関係者などが参加します。