日本橋馬喰町に「DDD HOTEL」が開業したのは2019年のこと。３つのDは、Design、Development、Destinationを意味し、新たなデザイン、アート、食をここから発信する。創業37年のビジネスホテルをフルリノベーションしたホテルに入るのは、カフェ、バー、アートギャラリー、そして海外のフーディーも注目する『nôl（ノル）』。そんなホテルでの滞在は、東京の東エリアのクリエイティブと、未知の日常への気付きとなるはずだ。JR