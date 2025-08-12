駐在所の窓辺に立つミーアキャットの「ラグ」＝大阪府茨木市2本の後ろ脚で立ち、街の治安に目を光らせる―。大阪府警茨木署の石河駐在所には、駐在員と共に“警戒”を続けるミーアキャットがいる。名前は「ラグ」。約3年9カ月前に保護され、飼われ始めたが、府警がSNSに写真を投稿すると4万を超える「いいね」が付いた。駐在員の後藤順二警部補は「マスコット的存在です」と笑う。ラグは雄で推定4歳。ミーアキャットは鋭い歯と