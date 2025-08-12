◇セ・リーグDeNA4―9ヤクルト（2025年8月11日神宮）DeNAは平良が3回7安打4失点と振るわず、大敗につながった。0―1の3回に内山と村上に連続被弾。2番手の三嶋も5失点で傷口を広げた。3連敗で借金5。三浦監督は「今日は平良らしくなかった」と唇をかんだ。打線は終盤にオースティンの2打席連発などで反撃して意地を見せ「しっかり攻撃はできていた」と振り返った。新加入の藤浪は15日からの中日3連戦（バンテリンド