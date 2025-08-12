◇セ・リーグ巨人0―2中日（2025年8月11日東京D）巨人は打線が散発4安打と沈黙して今季10度目の零敗。2連勝で止まり、再び勝率5割に戻った。4回までに先頭打者が3度出塁しながら初回と2回は併殺打、4回は二盗に失敗した。中5日で登板した戸郷は5回2失点で降板し、後を受けたリリーフ陣は4投手がいずれも3者凡退に抑える無失点リレー。阿部監督は「あと一押しだったけれど…」と淡々と振り返り、「何とか頑張って試合が